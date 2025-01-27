В петербургской филармонии покажут отреставрированные афиши военной поры

Материалы позволяют детально реконструировать жизнь и творчество ленинградских музыкантов Филармония имени Дмитрия Шостаковича в Петербурге откроет виртуальную выставку отреставрированных афиш военного времени о деятельности этой концертной организации в осажденном Ленинграде и в эвакуации в Новосибирске, где работал коллектив во главе с Евгением Мравинским.