SIPRI заявил о росте числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности

Девять стран — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — продолжают модернизировать свой ядерный арсенал, при этом наблюдается рост числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).