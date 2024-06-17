SIPRI заявил о росте числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности

Девять стран — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — продолжают модернизировать свой ядерный арсенал, при этом наблюдается рост числа ядерных боеголовок в состоянии боеготовности, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
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