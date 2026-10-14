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«Не вздумай! Он тебя убьет, в лесу закопает…» Как маму вратаря Гелашвили отговаривали от знакомства с будущим мужем

«Не вздумай! Он тебя убьет, в лесу закопает…» Как маму вратаря Гелашвили отговаривали от знакомства с будущим мужем

«В садике рассказала подругам, те перепугались».Георгий Гелашвили — один из самых экспрессивных, импульсивных и ярких вратарей в истории Континентальной хоккейной лиги и всего нашего хоккея.

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