БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Захарова метко ответила экс-премьеру Британии, который решил высказаться о расширении БРИКС

Захарова метко ответила экс-премьеру Британии, который решил высказаться о расширении БРИКС

На Западе продолжают кусать локти и исходить ядом по поводу того, что как только они потеряли свою силу и больше не могут удерживать весь мир в своей орбите, то мир сразу же разбежался в куда более интересные, а главное – полезные и многообещающие клубы.

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Комментарии
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Сергей Николаев
Обязательно будет время- мелкобритания загнётся и потухнет на политическом небосклоне.
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23 час.

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