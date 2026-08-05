Ипотечный рынок скорректировался после изменения льгот с 1 июля

Ипотечный рынок вступил в фазу коррекции после успешного июня. Ожидание изменений в условиях льготных программ с 1 июля привело к снижению выдач на первичном рынке на 40%, сохранив повышенное внимание к загородной недвижимости и ИЖС.
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