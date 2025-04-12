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Ракетный обстрел в Дейр-эз-Зоре: возможные курдские следы в инциденте

Ракетный обстрел в Дейр-эз-Зоре: возможные курдские следы в инциденте

Три ракетных снаряда упали в окрестностях города Эль-Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. Syria TV сообщает, что ракеты могли быть запущены с территорий, контролируемых курдскими формированиями.

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