« Партизан » объявил о подписании бывшего защитника НБА Антонио Ривса (25 лет, 196 см). Ривс был выбран «Орландо» под 47-м номером на драфте НБА 2024 года, после чего его обменяли в «Новый Орлеан».
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