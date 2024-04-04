Матвиенко поздравила главу парламента Сенегала с Днем независимости

В Совете Федерации придают большое значение развитию связей с Национальным собранием Сенегала, отметила председатель палаты регионов Валентина Матвиенко, поздравляя главу парламента республики Амаду Мам Диопу с Днем независимости страны, который отмечается 4 апреля.
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