Ефимов: 49,6 тыс. кв. м. территорий дворов благоустроили в ЦАО по реновации

В столице сегодня активно реализуется программа реновации. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, в её рамках в Центральном административном округе благоустроили почти 50 тысяч квадратных метров дворовых территорий.