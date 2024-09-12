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Ефимов: 49,6 тыс. кв. м. территорий дворов благоустроили в ЦАО по реновации

Ефимов: 49,6 тыс. кв. м. территорий дворов благоустроили в ЦАО по реновации

В столице сегодня активно реализуется программа реновации. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, в её рамках в Центральном административном округе благоустроили почти 50 тысяч квадратных метров дворовых территорий.

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