Economist: Украина выполнила план мобилизации только на две трети

Ситуация осложняется нехваткой и «качеством» новобранцев Украина выполнила план мобилизации только на две трети от целевых показателей, при этом положение осложняется дефицитом и «качеством» новобранцев, передает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.
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