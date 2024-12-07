Фрукты и помещения торговых центров Тверской области проверяются Россельхознадзором

В соответствии с планом проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Тверской области на 2024 год должностными лицами Управления с начала года проведено 35 мониторингов карантинного фитосанитарного состояния супермаркетов города Твери.
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