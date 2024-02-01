Транзит Урана в 2024 году: революция в жизни Тельца, Скорпиона и Водолея Елена ГалицкаяАстрологический взрыв ожидает представителей трех знаков Зодиака в 2024 году, подчеркивает таролог Галина Янко, передают журналисты сайта ftimes.
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