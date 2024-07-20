Риттер предположил, чем обернется размещение в ФРГ ядерного оружия США

Бывший американский разведчик и инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер предположил, что в Европе может сложиться очень опасный прецедент из-за решения США разместить дальнобойное ядерное оружие в Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии