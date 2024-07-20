Страна и люди
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Страна и люди

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Риттер предположил, чем обернется размещение в ФРГ ядерного оружия США

Риттер предположил, чем обернется размещение в ФРГ ядерного оружия США

Бывший американский разведчик и инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер предположил, что в Европе может сложиться очень опасный прецедент из-за решения США разместить дальнобойное ядерное оружие в Германии.

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