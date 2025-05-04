Путин: у РФ и без ядерного оружия есть все силы, чтобы успешно завершить СВО

РИА Новости/Кристина Кормилицына Необходимости применять ядерное оружие за все время спецоперации, не смотря на провокации, не было, сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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