На трассе Р-254 "Иртыш" образовалась пробка из-за сломавшегося грузовика

На трассе Р-254 "Иртыш" под Челябинском образовалась гигантская пробка из-за поломки грузовика. Это создало значительные проблемы для дорожных рабочих, которые уже проводят капитальный ремонт этого участка.
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