Прогноз погоды в Крыму на 21 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 21 декабряВ Симферополе +13 и пасмурноВ Севастополе +16 и пасмурноВ Евпатории +14 и пасмурноВ Черноморском +13 и небольшой дождьВ Джанкое +12 и пасмурноВ Ялте +12 и пасмурноВ Алуште +11 и пасмурноВ Керчи +11 и пасмурноВ Армянске +10 и небольшой дождьВ.