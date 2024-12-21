Прогноз погоды в Крыму на 21 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 21 декабряВ Симферополе +13 и пасмурноВ Севастополе +16 и пасмурноВ Евпатории +14 и пасмурноВ Черноморском +13 и небольшой дождьВ Джанкое +12 и пасмурноВ Ялте +12 и пасмурноВ Алуште +11 и пасмурноВ Керчи +11 и пасмурноВ Армянске +10 и небольшой дождьВ.
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