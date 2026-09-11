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Царьград

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«Мининский» выиграл Кубок России по флорболу и нацелился на чемпионство

«Мининский» выиграл Кубок России по флорболу и нацелился на чемпионство

Нижегородская флорбольная команда «Мининский» завоевала Кубок России 2026 года. Путь к этой победе занял не один год.

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