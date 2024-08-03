Avia.pro Вперед, за счастьем и стабильностью, в страну вечных ценностей и величественных традиций! Лед тронулся, и вот уже волна западных переселенцев хлынула на просторы необъятной России.
Западные семьи массово переселяются в Россию: новый тренд или бегство от своих 'ценностей'?
Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
"в прошлом году из Германии в Россию переехали 350 человек... с 2009 года в Приморский край прибыли 32 семьи старообрядцев из Бразилии, Боливии и Уругвая. К 2024 году их количество увеличилось до 50 семей..." Автор, вот это- массово? А вот другой источник "...По оценкам экспертов, с февраля 2022 года Россию покинули от 817 до 922 тыс. человек..." можно предположить, что это- преувеличение, но вот данные сербов- 150000 россиян приехали, казахов-150000 россиян, армян- 110000 россиян. На фоне этого как то сильно блекнут цифры "массового" переселения западных семей в Россию. Своих, коренных россиян бы обратно привлечь, ну кроме оголтелых русофобов, а не считать "массовыми" единицы переселенцев с запада.
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21 час.
ЛК
Лариса Козина
А кто уехал? Представители бомонда, а без них экономика не пострадает. По поговорке: что ни делается, то к лучшему.
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20 час.
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