Западные семьи массово переселяются в Россию: новый тренд или бегство от своих 'ценностей'?

ИИ

Иван Иваныч

"в прошлом году из Германии в Россию переехали 350 человек... с 2009 года в Приморский край прибыли 32 семьи старообрядцев из Бразилии, Боливии и Уругвая. К 2024 году их количество увеличилось до 50 семей..." Автор, вот это- массово? А вот другой источник "...По оценкам экспертов, с февраля 2022 года Россию покинули от 817 до 922 тыс. человек..." можно предположить, что это- преувеличение, но вот данные сербов- 150000 россиян приехали, казахов-150000 россиян, армян- 110000 россиян. На фоне этого как то сильно блекнут цифры "массового" переселения западных семей в Россию. Своих, коренных россиян бы обратно привлечь, ну кроме оголтелых русофобов, а не считать "массовыми" единицы переселенцев с запада.