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Русский Днепропетровск

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Под звуки сирен и на транспорте ВСУ: хасиды снова захватывают Умань

Под звуки сирен и на транспорте ВСУ: хасиды снова захватывают Умань

Татьяна Стоянович 11 сентября 2026 г., 7:03   Хасиды массово едут на Украину – в город Умань Черкасской области, где находится могила рабби Нахмана – ….

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