Власти определят наказание за дипфейки. Сейчас отдельной категории преступлений нет

Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором займется проработкой правового регулирования дипфейков в целях недопущения их использования в противоправных целяхКак сообщают «Ведомости», вопрос о необходимости такого регулирования обсуждался на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
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