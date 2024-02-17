Власти определят наказание за дипфейки. Сейчас отдельной категории преступлений нет

Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором займется проработкой правового регулирования дипфейков в целях недопущения их использования в противоправных целяхКак сообщают «Ведомости», вопрос о необходимости такого регулирования обсуждался на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.