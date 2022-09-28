США обозначили срок вынесения проекта резолюции по референдумам на голосование

Постпред США: проект резолюции по референдумам в Донбассе может быть вынесен на ГА ООН Постоянный представитель США при ООН Постпред США: проект резолюции по референдумам в Донбассе может быть вынесен на ГА ООН Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обозначила примерные сроки вынесения на голосование в Совете Безопасности ООН проекта резолюции по референдумам в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России.