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США обозначили срок вынесения проекта резолюции по референдумам на голосование

США обозначили срок вынесения проекта резолюции по референдумам на голосование

  Постпред США: проект резолюции по референдумам в Донбассе может быть вынесен на ГА ООН Постоянный представитель США при ООН  Постпред США: проект резолюции по референдумам в Донбассе может быть вынесен на ГА ООН Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обозначила примерные сроки вынесения на голосование в Совете Безопасности ООН проекта резолюции по референдумам в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России.

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