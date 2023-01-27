Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске охранники заковали в наручники «полковника» МВД с ножом

В Новосибирске охранники заковали в наручники «полковника» МВД с ножом

В 1.30 ночи возник конфликт в алкомаркете на улице Троллейная. Со слов продавца, стоявшие в очереди двое нетрезвых посетителей (мужчина и женщина) сначала ругались между собой, затем сцепились в драке, а после стали нападать и на других посетителей.

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