В Новосибирске охранники заковали в наручники «полковника» МВД с ножом

В 1.30 ночи возник конфликт в алкомаркете на улице Троллейная. Со слов продавца, стоявшие в очереди двое нетрезвых посетителей (мужчина и женщина) сначала ругались между собой, затем сцепились в драке, а после стали нападать и на других посетителей.