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Космонавты поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС

Космонавты поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили сограждан с Днем России. Они записали видеообращение на борту Международной космической станции, его опубликовала пресс-служба «Роскосмоса».

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