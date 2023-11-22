В Подмосковье закрасили «Родину-мать»

В Видном в Подмосковье после жалоб закрасили плакат «Родина-мать зовет!» с изображением руководителя отделения Ленинского городского округа Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Людмилы Лернер.
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