Сердар Азмун вернулся в сборную Ирана после долгого перерыва

Сердар Азмун вернулся в сборную Ирана после перерыва с марта 2025 года. Он был исключён из команды из-за фотографий с шейхами ОАЭ.
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