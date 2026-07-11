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Журнал «Профиль»

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Польша готова обсудить передачу Украине модернизированных МиГ-29, если Киев оплатит обновление

Польша готова обсудить передачу Украине модернизированных МиГ-29, если Киев оплатит обновление

Варшава вернулась к переговорам о поставке выведенных из эксплуатации истребителей, но выдвинула два условия: модернизацию оплатит украинская сторона или союзники, а взамен Киев поделится технологиями производства беспилотников.

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