Польша готова обсудить передачу Украине модернизированных МиГ-29, если Киев оплатит обновление

Варшава вернулась к переговорам о поставке выведенных из эксплуатации истребителей, но выдвинула два условия: модернизацию оплатит украинская сторона или союзники, а взамен Киев поделится технологиями производства беспилотников.
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