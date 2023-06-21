Военное обозрение

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Пентагон планирует поставить Украине зенитные ракеты AMRAAM в рамках нового контракта на их производство

Пентагон планирует поставить Украине зенитные ракеты AMRAAM в рамках нового контракта на их производство

США пополняют запас зенитных ракет, боевые действия на Украине показали огромную важность наличия мощной системы противовоздушной обороны для отражения ракетных атак.

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