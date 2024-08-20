«Такого не было с 2022 г»: Подоляка рассказал об освобождении сразу трёх крупных населённых пунктов

Военный аналитик, блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале рассказал об освобождении сразу 3 населённых пунктов на Торецком (Дзержинском) направлении.
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