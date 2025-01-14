Борис Джонсон назвал Владимира Путина долбаным идиотом и призвал западных лидеров принять Украину в НАТО

Борис Джонсон оскорбил российского лидера за его якобы "имперские замашки", пишет DM. Читатели негодуют: в бывшем премьере они видят "гнусного и совершенно отвратительного" типа, на совести которого тысячи трупов.
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