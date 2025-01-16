Заканчиваются не деньги, а украинцы: в США призвали Зеленского снять розовые очки

Меняется администрация США, а вслед за ней и риторика. Как заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, проблема Украины не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что у нее заканчиваются люди.
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