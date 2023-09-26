Член Конгресса США предложил законопроект о предотвращении этнических чисток армян в Нагорном Карабахе, «забыв» об их массовом исходе из региона

Соединенные Штаты в привычной популистской манере «озаботились» судьбой людей, на этот раз проживающих в далеком Закавказском регионе, где Вашингтон в течение многих лет проводил политику, направленную как раз на создание очередного очага напряженности.
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