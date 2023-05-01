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Calciomercato: Ибрагимович хочет остаться в «Милане» ещё на сезон

Calciomercato: Ибрагимович хочет остаться в «Милане» ещё на сезон

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович хочет заключить с «Миланом» новый контракт. Футболист в скором времени проведёт переговоры с руководством миланского клуба, сообщает Calciomercato.

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