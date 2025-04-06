В Польше предрекли Украине превращение в исключительную колонию для США

Украина оказалась в настолько плохом положении, когда Владимир Зеленский отказался подписывать сделку по ресурсам с США, что Киеву теперь остается бороться только за степень своей зависимости от Вашингтона, пишет польский портал Mysl Polska.
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