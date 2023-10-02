Германия испытала морскую лазерную пушку мощностью 100 кВт

Слухи о лазерном оружии перестают быть слухами и фантастикой. Все большее число государств занимаются разработкой такого оружия, а некоторые уже имеют на своём счету значимые результаты в виде прототипов.
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