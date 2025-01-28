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Осужденный по делу Дугиной узнал о своём участии в убийстве из новостей

Осужденный по делу Дугиной узнал о своём участии в убийстве из новостей

Осужденный по делу об убийстве публициста Дарьи Дугиной узнал из новостей, для чего он делал поддельные документы на машину, на которой ездила обвиняемая украинка Наталья Вовк (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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