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В Великобритании планируют открыть крупный исследовательский центр биологии

В Великобритании планируют открыть крупный исследовательский центр биологии

Британские компании UBS Asset Management («Ю-би-эс эсет мэнеджмент») и Reef Group решили вложить 900 млн фунтов стерлингов (1 млрд долларов) в создание кластера биологических исследований в английском городе Стивенидж (графство Хартфордшир).

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