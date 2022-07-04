В Великобритании планируют открыть крупный исследовательский центр биологии

Британские компании UBS Asset Management («Ю-би-эс эсет мэнеджмент») и Reef Group решили вложить 900 млн фунтов стерлингов (1 млрд долларов) в создание кластера биологических исследований в английском городе Стивенидж (графство Хартфордшир).
Британские компании UBS Asset Management («Ю-би-эс эсет мэнеджмент») и Reef Group решили вложить 900 млн фунтов стерлингов (1 млрд долларов) в создание кластера биологических исследований в английском городе Стивенидж (графство Хартфордшир).
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