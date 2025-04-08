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Спички - не игрушка

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Гнусные реалии: Чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили 5 млрд

Гнусные реалии: Чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили 5 млрд

Царьград Коллаж Царьграда Гнусные реалии: чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили пять миллиардов рублей.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Вы правы,но пока существует сегодняшняя власть толку не будет.&quot;Рыба гниет с головы&quot;Гнусные реалии: чиновники забыли, почему мигранты &quot;за так&quot; получили пять миллиардов рублей. В сургутской Думе не знают, откуда в бюджете одномоментно &quot;появились&quot; 40 тысяч мигрантов, претендующих на пособие в качестве малообеспеченных. И кажется, депутаты не слишком озабочены этой проблемой: для них важнее &quot;следить за федеральными трендами&quot;.
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20 час.
ВМ
Владимир Минаков
А в чём вина мух, если все столы заставлены открытой едой и выдано приглашение : жрите от пуза... Чиновники сами раздают саранче деньги из бюджета - а кто откажется от халявы? Вопрос лишь в том - по тупости или за мзду такая раздача презентов? Но в любом случае такой гешефт должны рассмотреть  в следственном комитете.
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19 час.
ВП
Валентина Панферова
Возникает вопрос: &quot;Почему отсутствует контроль за действиями чиновников?&quot;
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7 час.
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