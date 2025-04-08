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Гнусные реалии: Чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили 5 млрд
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Вы правы,но пока существует сегодняшняя власть толку не будет."Рыба гниет с головы"Гнусные реалии: чиновники забыли, почему мигранты "за так" получили пять миллиардов рублей. В сургутской Думе не знают, откуда в бюджете одномоментно "появились" 40 тысяч мигрантов, претендующих на пособие в качестве малообеспеченных. И кажется, депутаты не слишком озабочены этой проблемой: для них важнее "следить за федеральными трендами".
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20 час.
ВМ
Владимир Минаков
А в чём вина мух, если все столы заставлены открытой едой и выдано приглашение : жрите от пуза... Чиновники сами раздают саранче деньги из бюджета - а кто откажется от халявы? Вопрос лишь в том - по тупости или за мзду такая раздача презентов? Но в любом случае такой гешефт должны рассмотреть в следственном комитете.
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19 час.
ВП
Валентина Панферова
Возникает вопрос: "Почему отсутствует контроль за действиями чиновников?"
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7 час.
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