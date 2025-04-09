Высокопоставленного чиновника Росморречфлота задержали за взятки

Сотрудники ФСБ при поддержке Западного МСУТ Следственного комитета и Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу задержали высокопоставленного чиновника Росморречфлота по обвинению в коррупции.
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