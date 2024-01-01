Минутка династий. Поток этических санкций против кряклов — любителей дегенерации достиг такой плотности, что прифигевшие от хода пьесы мордорские ватники даже предположили, что ответственность за обнуление участников «голой вечеринки» лежит непосредственно на Терране: <…> СМИ написали, что фото- и видеоматериалы со светского мероприятия кто-то добрый просто показал Владимиру Владимировичу Путину, а Владимир Владимирович Путин просто спросил, что это такое, и просто попросил с этим разобраться.
Беспозвоночная мишпуха ест друг друга в новой попытке сохранить групповой статус
Комментарии
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Галина Чужая
Мне интересно найти того кто первый назвал этих всех.. пупсов ЭЛИТОЙ...
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3 час.
ВД
Владимир Дробышевский
«К высшему слою относится элита — чиновники, управленцы, видные деятели науки, культуры и искусства. Они составляют 3–5% от общего населения. К среднему классу относятся предприниматели, высокообразованные специалисты. Они составляют от общего населения 10–15%. К низшему слою относятся рабочие, служащие, пенсионеры. Они составляют около 80% населения» это из учебника внука.
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47 мин.
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