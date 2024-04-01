Как распознать мошенников на сервисах знакомств?

Центр цифровой экспертизы Роскачества провел исследование приложений для знакомств и на основе его результатов и опроса подписчиков выяснил, как обманывают на сайтах знакомств и как не стать жертвой «развода».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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