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Божович о лучших тренерах в РПЛ: «Карпин и Федотов. Семак хорош, но с «Зенитом» можно занять 1-е место или 2-е – если тренер испортит»

– Кто сейчас лучший тренер в РПЛ? – Валерий Карпин и Владимир Федотов. Семак? Хороший тренер, но с «Зенитом» можно занять первое или второе место.

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