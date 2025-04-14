NASA выделит миллионы долларов на переработку человеческих фекалий в космосе

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства США (NASA) предложило несколько миллионов долларов тому, кто разработает технологию переработки человеческих отходов в космосе.
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