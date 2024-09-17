ВС РФ нанесли по объектам противника в Сумах новые удары Российские войска нанесли новую серию ударов по объектам в глубине территории противника.
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ВС РФ нанесли по объектам противника в Сумах новые удары Российские войска нанесли новую серию ударов по объектам в глубине территории противника.
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