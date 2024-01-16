Депутат Свищев: непонятно, какое отношение Латвия имеет к России и Олимпиаде

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя письмо Сейма Латвии к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать атлетов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил, что латвийским депутатам совершенно нечем заняться.