Какие куртки и пуховики носить этой осенью, чтобы быть в тренде: 10 вариантов на выбор

Какие куртки и пуховики носить этой осенью, чтобы быть в тренде: 10 вариантов на выборКороткие и объемныеLichiПомнится, в аналогичной куртке за полмиллиона рублей Кендалл Дженнер высмеяли еще в прошлом декабре.
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