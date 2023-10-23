Какие куртки и пуховики носить этой осенью, чтобы быть в тренде: 10 вариантов на выбор

Какие куртки и пуховики носить этой осенью, чтобы быть в тренде: 10 вариантов на выборКороткие и объемныеLichiПомнится, в аналогичной куртке за полмиллиона рублей Кендалл Дженнер высмеяли еще в прошлом декабре.