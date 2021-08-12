Посольство РФ предложило Госдепу обратить внимание на права человека в США

Посольство РФ в Вашингтоне призвало Госдепартамент США вместо критики Москвы обратить внимание на состояние с правами человека в самих Штатах и предложило американскому внешнеполитическому ведомству ознакомиться с соответствующим докладом МИД РФ.
Посольство РФ в Вашингтоне призвало Госдепартамент США вместо критики Москвы обратить внимание на состояние с правами человека в самих Штатах и предложило американскому внешнеполитическому ведомству ознакомиться с соответствующим докладом МИД РФ.
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