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Посольство РФ предложило Госдепу обратить внимание на права человека в США

Посольство РФ предложило Госдепу обратить внимание на права человека в США

Посольство РФ в Вашингтоне призвало Госдепартамент США вместо критики Москвы обратить внимание на состояние с правами человека в самих Штатах и предложило американскому внешнеполитическому ведомству ознакомиться с соответствующим докладом МИД РФ.

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