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Daily Storm

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Признанному иноагентом комику Незлобину принадлежит 50% действующей в РФ компании по производству фильмов

Признанному иноагентом комику Незлобину принадлежит 50% действующей в РФ компании по производству фильмов

Сейчас юморист выступает на русском и английском в США, куда он переехал в 2021 годуПризнанный 28 августа иноагентом комик Александр Незлобин — совладелец действующей российской компании «Не зло продакшн».

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