Драпатый машет кулаками: Киев бросил в Донбасс националистов из «Азова», которым приказано «умереть геройски»

Новый главком вооруженных формирований Украины начал военную реформу и хочет переломить ситуацию на поле боя Алексей Михайлов Фото: Cameron Jones-Manley/ZUMA Press Wire/TASS, архив Владимир Зеленский заявил, что на Донецком направлении будут созданы две новые группировки.
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