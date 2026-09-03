Драпатый машет кулаками: Киев бросил в Донбасс националистов из «Азова», которым приказано «умереть геройски»

Новый главком вооруженных формирований Украины начал военную реформу и хочет переломить ситуацию на поле боя Алексей Михайлов Фото: Cameron Jones-Manley/ZUMA Press Wire/TASS, архив Владимир Зеленский заявил, что на Донецком направлении будут созданы две новые группировки.