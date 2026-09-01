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Русское оружие

2 подписчика

📹❗️Десятилетие эксплуатации РСЗО «Полонез» и модернизация до уровня «М» Реактивная система залпового огня «Полонез» отметила 10-летний юбилей с момента принятия на вооружение ВС Республики Беларусь.

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