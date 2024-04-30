Нацистская Прибалтика и Польша первыми выдадут украинцев Куiву

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Всех беглых хохлов будут отлавливать по всему миру. Кто? Гейропейцы, если останутся в живых, в угоду амерам. Ведь кредиты за ленд-лиз надо отдавать. А работать в хохляндии сейчас некому, все разбежались за труселями и халявой.